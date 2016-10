Meer dan helft kinderen poetst tanden te weinig

Door: redactie

12/10/16

Meer dan de helft van de kinderen onder de acht jaar poest zijn tanden maar één keer per dag, terwijl dat eigenlijk twee keer per dag moet gebeuren. Dat zegt het socialistische ziekenfonds. Met hun actie 'Toon je tandjes' hopen ze de problematiek meer onder de aandacht te brengen.



Het ziekenfonds bevroeg een studie 34.000 ouders van kinderen jonger dan acht jaar. Daaruit blijkt dat de kinderen niet alleen te weinig hun tanden poetsen, maar dat de ouders ook té weinig met hun kroost naar de tandarts gaan. Slechts één kind op tien gaat naar de tandarts vanaf twee jaar, het moment dat dat moet.



Nochtans is het poetsen van de tanden erg belangrijk, zegt ook Siska Germonpré van de Socialistische Mutualiteit. "Het is belangrijk om melktanden goed te verzorgen want ze houden plaats voor volwassen tanden. Daarnaast kunnen er ook gaatjes zijn in de melktanden die gevolgen kunnen hebben voor de volwassen tanden", klinkt het.