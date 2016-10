Dit betekenen die witte vlekjes op je nagels

Door: ND

12/10/16 - 08u53 Bron: Metronieuws

© thinkstock.

Witte vlekjes die opduiken in het midden van je nagel, de ene heeft er om onverklaarbare redenen meer last van dan de ander. Een tekort aan calcium of zink, beweren sommigen, maar dat blijkt een mythe te zijn. De mannen achter het wetenschappelijk YouTubekanaal SciShow leggen uit waar die witte plekjes echt vandaan komen.

© thinkstock.

Een eerste belangrijke vaststelling: de vlekjes zijn onschuldig en helemaal niet gevaarlijk. In medische kringen worden ze 'Puncate Leukonychia' of melkvlekjes genoemd. De verklaring zit hem niet in een tekort aan calcium of zink, maar hun ontstaan heeft alles te maken met een zogenaamd "nageltrauma", zo legt Hank van SciHow uit.



Je nagel ergens tegen gestoten? Dat komt aan de oppervlakte door zo'n wit vlekje op de nagel. Dit ongelukje zie je aan de buitenkant van de nagel, doordat de nagelmatrix nieuwe cellen ontwikkelt om je nagels te vormen. Als een duw of stoot dat aanmaakproces in de war stuurt, krijg je zo'n wit vlekje.



Herinner jij je niet meer wanneer je je nagel hebt gestoten? Dat kan kloppen. Nagels groeien met zo'n 3,5 millimeter per maand erg traag, waardoor de storing pas zichtbaar wordt als je nagel verder groeit. Ook kan het wijzen op een infectie die je ooit gehad hebt. Je lichaam is dan druk bezig geweest met die infectie te bevechten, waardoor nagelcellen maken even niet prioritair is en foutjes kunnen opduiken. Maar wanneer dat wit vlekje eindelijk aan de oppervlakte komt, is die infectie waarschijnlijk al lang gepasseerd.