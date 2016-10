Belgische doorbraak in behandeling uitgezaaide borstkanker

Door: redactie

11/10/16 - 18u15 Bron: Belga

© reuters.

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de KU Leuven hebben een mogelijke doorbraak ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker.

De onderzoekers ontdekten dat uitzaaiende kankercellen zich aanpassen aan het orgaan dat ze binnendringen. De uitzaaiingen gedragen zich dus anders dan de primaire tumor waaruit ze groeien. De ontdekking is belangrijk, omdat wetenschappers op termijn medicijnen kunnen ontwikkelen die zijn toegespitst op het specifieke karakter van de uitzaaiingen, om zo de verdere groei van tumoren te kunnen stoppen.



Het onderzoek concentreerde zich op de uitzaaiingen van borstkanker naar de longen. Het Belgische team onder leiding van professor Sarah-Maria Fendt ontdekte zo dat de uitzaaiingen een ander metabolisme hebben dan de borstkanker zelf: de cellen voeden zich op een andere manier. "De omgeving waarin de kankercel zich bevindt geeft dus de doorslag", klinkt het bij de onderzoekers.



De ontdekking kan volgens de wetenschappers een doorbraak betekenen voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker, die zich nu nog toespitst op de primaire tumor. Professor Fendt is enthousiast, maar tempert tegelijkertijd ook de verwachtingen. "Op termijn kunnen onze bevindingen patiënten met uitgezaaide borstkanker helpen. Maar eerst moeten we nagaan welke andere metabolische processen beïnvloed worden door de omgeving van de tumor", zegt ze. "Op die manier brengen we geleidelijk alle aspecten van tumorgroei in kaart. Al die informatie is cruciaal om gerichte en effectieve kankermedicijnen te ontwikkelen."