Aantal vrouwen dat borstkanker krijgt daalt

Door: redactie

11/10/16 - 16u43 Bron: Belga

© Thinkstock.

In 2014 hebben voor het eerst in 15 jaar tijd minder Belgische vrouwen de diagnose van borstkanker gekregen. Dat meldt borstkankervereniging Think-Pink vandaag. België blijft wel het land met relatief het meeste borstkankers ter wereld. Think-Pink hamert daarom op het belang van tijdige screening.

In 2014 kregen in België 10.557 mensen - 10.466 vrouwen en 91 mannen - de diagnose van borstkanker. Een daling met 2,2 procentpunt in vergelijking met 2013, al blijft borstkanker wel de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.



De daling betekent een trendbreuk. De voorbije tien jaar tekende de Stichting Kankerregister, dat het aantal kankerdiagnoses bijhoudt, een gemiddelde stijging van 2 procentpunt op. De vermindering doet zich wel vooral voor bij vrouwen vanaf 50 jaar. Bij vrouwen jonger dan 40 zet de stijging van het aantal diagnoses zich wel voort.



Gratis test

Think-Pink reageert voorzichtig tevreden, maar benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is: "Met die lichte daling kunnen we als nationale borstkankercampagne alleen maar blij zijn. Toch willen we onderstrepen dat borstkanker nergens anders relatief vaker voorkomt dan in België", klinkt het. De vereniging wijst dan ook op het belang van tijdige screening en benadrukt dat vrouwen tussen 50 en 69 zich gratis kunnen laten testen op borstkanker.