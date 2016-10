Gewicht verliezen door te wandelen: dat doe je zo

© thinkstock.

Ligt spinning jou echt niet? Heb je een hekel aan lopen? En zijn die crossfitlessen veel te zwaar? Soms is het niet slecht om gewoon terug naar de basics te gaan als je een paar kilootjes kwijt wil: wandelen.

Wandelen is een makkelijke en toegankelijke manier om gewicht te verliezen. Vooral voor mensen die het grootste deel van hun dag achter een computerscherm doorbrengen. Want naast calorieën verbranden is het ook de ideale manier om stress tegen de gaan. En wie minder spanning ervaart, heeft ook minder moeite met afvallen. En uiteraard zijn daar een paar trucjes voor. Lees ook Herfstdipje? Zo wapen je jezelf tegen de seizoensblues

Kastanjes zoeken dit weekend? Lees dit eerst

8 weekendtips die zelfs op een regenachtige herfstdag kunnen

1. Trek je aantal stappen op Het maakt niet uit hoeveel stappen je op een doordeweekse dag haalt, méér is altijd een optie. De aangeraden hoeveelheid is 10.000 stappen per dag, zeven dagen per week. Begin met kleine beetjes, en bouw steeds meer op. Wedden dat je in een mum van tijd aan die 10.000 stappen zit? Bovendien is wandelen niet erg belastend voor je lichaam, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor blessures.

2. Maak 3 wandelingen van 20 minuten per dag Drie ommetjes van 20 minuten helpen je niet alleen om aan die stappen te komen, het zorgt er ook voor dat die cijfers op de weegschaal sneller naar beneden gaan. Uit een studie van de George Washington University bleek dat mensen die 15 minuten gaan wandelen na iedere maaltijd een betere bloedsuikerspiegel hadden dan zij die één lange wandeling maakten van 45 minuten. Na het middageten even een ommetje maken helpt dus niet alleen met die namiddagdip, maar kan ook trek in snacks onderdrukken.

3. Ga drie keer per week bergop Of je nu een heuveltje in de buurt beklimt, meer trappen doet of in de fitnesszaal de helling van de loopband aanpast, maakt niet uit, het is allemaal even goed. Bergop gaan, helpt je namelijk aan meer spieren, en dat heeft een effect op je metabolisme. Hoe meer spieren: hoe meer calorieën je verbrandt, zelfs gewoon door stil op je bureaustoel te zitten. Probeer dus zeker drie keer per week een helling te doen.

4. Doe aan power-wandelen Door tijdens je wandeling één minuut stevig door te stappen, gaat je hartslag omhoog en verbrand je meer calorieën. Wanneer je er eenmaal aan gewend bent en het een paar keer gedaan hebt, kan je meer experimenteren met de duur van de intervallen. Probeer tijdens het snelwandelen vooral te focussen op je armen. Door extra met je armen te zwieren, train je als het ware ook je schouders en middenrif, én verbrand je nog wat extra calorietjes.

5. Gebruik je lichaamsgewicht Wandelen om gewicht te verliezen draait niet enkel om het wandelen zelf. Stop na iedere 3 straten en doe 15 tot 20 squats, of doe pushups tegen een laag muurtje of een bankje in het park. Al die oefeningen verhogen je hartslag en - je kent het ondertussen al - dat betekent: meer calorieën verbranden. Extra pluspunt: het zorgt ervoor dat die wandelingen nooit saai worden.