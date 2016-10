Deze yogamoves tellen wél als workout

© thinkstock.

We schreven het al eerder: objectief gezien telt yoga niet als sport. Al zijn er heel wat poses die ons wél knikkende benen en trillende armspieren bezorgen. Wil jij graag wat meer zweten maar ben je nog niet klaar om dat yogamatje op te bergen? Deze 4 houdingen tellen wél als degelijke workout.

1. Dandayamana-Janushirasana © thinkstock. Wat is het? Een statische pose die je core traint.



Hoe doe je het? Sta met je voeten langs elkaar en je armen naast je zij. Verstrengel je vingers zo dat ze een kommetje vormen. Buig je torso naar beneden tot je lichaam een hoek van 90 graden vormt en breng je knie naarboven, richting je gezicht. Vervolgens plaats je je voet in het kommetje van je handen. Probeer je balans te houden en strek je been langzaam voor je uit, terwijl je je voet blijft vasthouden. Hou de pose een paar seconden aan voor je traag terugkeert naar de beginhouding. Herhaal langs de andere kant. Lees ook 5 topmodellen verklappen hun ochtendroutine

2. Dandayamana-Dhanurasana © thinkstock. Wat is het? Een statische pose die de heupen en benen stretcht en de rug versterkt.



Hoe doe je het? Start opnieuw met je voeten naast elkaar en je armen langs je zij. Strek je rechterarm schuin naar voren breng je linkervoet achter je omhoog. Neem je voet vast met je linkerarm. Zonder je voet los te laten til je je been steeds meer naar boven. Zoek je balans en hou de pose een paar seconden aan. Laat dan zachtjes los en herhaal aan de andere kant.

3. Trikanasana © thinkstock. Wat is het? Deze houding is beter bekent als de 'Gestrekte Driehoek' en spreekt het hele lichaam aan: je core wordt geactiveerd, maar ook de heupen, scouders en benen worden aan het werk gezet.



Hoe doe je het? Begin opnieuw met je voeten naast elkaar. Strek je armen naar het plafond en zet een stap opzij met je linkerbeen. De linkervoet moet naar links wijzen, terwijl de rechtervoet naar voren blijft. Buig je linkerknie en zorg dat je dij daarbij parallel blijft met de vloer. Hou je rug recht en laat je linkerarm zakken naar de vloer, de elleboog zou lichtjes tegen de knie moeten drukken. Draai je torso en kijk naar de andere arm, die nog steeds naar het plafond gestrekt is, focus je blik op je rechterarm. Hou een paar ademhalingen aan en herhaal aan de andere kant.