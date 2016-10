Artsen Zonder Grenzen bezorgd om mogelijke uitbraak van cholera in Haïti

Door: redactie

10/10/16 - 17u51 Bron: Belga

De stad Jeremie na de doortocht van orkaan Matthew. © photo news.

Orkaan Matthew Er is dringend nood aan drinkbaar water en medische zorg in Haïti. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen. De ngo maakt zich zorgen over een mogelijke uitbraak van cholera, omdat die ziekte zich via besmet water snel kan verspreiden. De gezondheidsinfrastructuur en de watervoorziening in de eilandstaat in de Caraïben zijn zwaar beschadigd bij de doortocht van de orkaan Matthew vorige week.