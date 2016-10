Word je echt slanker en minder moe van een intolerantietest?

© Thinkstock.

Het is je waarschijnlijk al opgevallen. Nathalie Meskens is heel wat kilo's kwijt en dat komt naar eigen zeggen deels omdat ze zich heeft laten testen op voedselintoleranties. Heel wat mensen stappen nu naar hun huisarts omdat ze hopen dat zo'n intolerantietest de snelle oplossing is naar een slanke lijn. Maar zo eenvoudig is het niet, waarschuwen experts.

Nathalie Meskens gaat de laatste maanden opvallend slanker door het leven. © Medialaan.

Nathalie krijgt tegenwoordig heel wat vragen over haar slanke lijn. De presentatrice eet niet alleen gezonder, ze sport ook meer. Maar ze gaf zelf nog een oorzaak van haar gewichtsverlies aan, na het eten van pasta merkte ze op dat ze een suikerdip had en een opgeblazen buik kreeg. Daarom liet ze een voedselintolerantietest uitvoeren en die toonde aan dat ze maar beter ingrediënten uit als gluten, lactose, eieren, erwtjes, selder, tuinbonen, sojabonen uit haar eetpatroon kon weren. "Ik let er serieus op en dan krijg je inderdaad zo'n lichaam."



Wat is een intolerantie?

Met als gevolg dat heel Vlaanderen in de ban is van de voedselintoleratietest. Maar wat is zo'n voedselintolerantie nu en hoe kan je dat testen? Er bestaan twee vormen van voedselovergevoeligheid: allergische (voedselallergie) en niet-allergische (voedselintolerantie). Maar die twee worden vaak door elkaar gehaald. Een allergie is aangeboren, de symptomen duiken ongeveer een halfuur na de opname op en dit is makkelijk op te sporen in het bloed door het meten van immuunglobuline E-antigenen. In extreme vormen kan zo'n allergische reactie zelfs fataal aflopen.



Een voedselintolerantie is anders, hier reageert je lichaam ook op, maar de symptomen kunnen pas dagen later opduiken. De aandoening is niet levensbedreigend, maar patiënten voelen zich vaak moe of klagen over darmproblemen. Een intolerantie is moeilijker vast te stellen door de soms late reactie in het lchaam en de arts weet niet altijd waarom je bepaalde producten moeilijk verteert.



Ongeveer één op de tien mensen heeft klachten die kunnen wijzen op een voedselintolerantie. Lactose-intolerantie is één van de meest frequente voedselintoleranties: vaak voorkomende klachten zijn buikkrampen, diarree en winderigheid na opnemen van zuivel. De aandoening is niet per se aangeboren en kan plots later in het leven opduiken. Zo'n intolerantie kan wel uitdraaien op een chronische aandoening.