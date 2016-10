Slapen zonder onderbroek is gezond & andere ondergoedweetjes

Door: ND

We plukken elke ochtend een schone onderbroek uit de kast (en hopen van jou hetzelfde), maar denken daar eigenlijk niet al te veel over na. Wist jij bijvoorbeeld dat een string niet altijd een slimme keuze is, en dat 's nachts zonder onderbroek slapen net wel gezond kan zijn? 5 gezondheidsweetjes over dat kleine lapje stof op een rijtje.

1. Sportondergoed is een ding Je hijst jezelf bij het sporten misschien wel in een hippe sportoutfit met bijpassende schoenen. Maar wist je dat een aangepaste sportonderbroek ook een must is als je hevig gaat zweten? Je kiest best voor een stof die goed ademt, zodat er geen zweet, vuil en vocht wordt vastgehouden wat in schimmelinfecties kan uitmonden. Een katoenen onderbroek is de beste keuze.

2. Naakt slapen Je hoeft niet zonder onderbroek te slapen als je dat niet fijn vindt. Maar wie vaak last heeft van infecties, kan het probleem wel deels verhelpen door helemaal naakt te slapen. Bacteriën gedijen het beste in warme, donkere en vochtige omgeving, waardoor jouw onderbroek een prima plek lijkt 's nachts. Door die uit te doen, kan je de boel wat laten ademen en verluchten.

3. Overdag wél een must 's Nachts zonder onderbroek slapen kan dan wel een goed idee zijn, dat geldt niet overdag. Je hebt een broekje dan nodig als bescherming tegen de scherpe kantjes, naden en ritsen van je kledij, die kunnen gaan irriteren als ze rechtstreeks tegen je gevoelige velletje schurken.

4. Het gevaar van strings Strings kunnen bacteriën makkelijker van voren naar achteren verplaatsen, wat voor infecties kan zorgen. Zeker bij het sporten is zo'n klein lapje stof daarom niet aan te raden. Het kan geen kwaad om af en toe een string te dragen, maar heb je regelmatig last van infecties, dan kies je beter voor een gewone onderbroek.