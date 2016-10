Waarom we rond oktober het minste wegen

Door: ND

10/10/16 - 13u30 Bron: Shape

© thinkstock.

Het antwoord op de vraag "hoeveel weeg je" is complex, dat zullen de meeste vrouwen weten. En nee, niet alleen omdat we piekeren of we er al dan niet over moeten liegen. Onder meer hormonale schommelingen en het moment waarop we ons wegen hebben allemaal invloed op dat cijfer op die weegschaal. Volgens een nieuwe studie van de Cornell University, is dit de periode van het jaar waarin we het minste wegen.

Is het cijfer op de weegschaal tegenwoordig wat lager dan verwacht? Koester dit moment, want binnenkort kan die kortstondige gewichtseuforie snel voorbij zijn. Deze periode is volgens een studie van de Cornell University het moment waarop we in vergelijking met de rest van het jaar het minste wegen. Als het wat kouder wordt en de feestdagen naderen, vertaalt zich dat opnieuw in extra kilo's.



Om te achterhalen wanneer we de cijfers op onze weegschaal het laagst liggen, keken onderzoekers naar meer dan 3.000 mensen in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten gedurende 12 maanden. Ze ontdekten dat de gemiddelde persoon het minste weegt op dit moment van het jaar, en wijten dat aan de wisseling van seizoenen. Lees ook 5 makkelijke hacks voor een gezondere week

Wereldwijd nefast effect van junkfood op levensverwachting kinderen

Kerstmis en Thanksgiving Het bikiniseizoen is net achter de rug, maar we zijn nog niet helemaal in de periode van warme chocolademelk met slagroom beland, die opnieuw voor een gewichtsstijging zal zorgen, zo verklaren de onderzoekers. Amerikanen kunnen op 0,2 procent extra gewicht rekenen tegen Thanksgiving eind november, voor Kerstmis is dat nog eens 0,4 procent erbij. Dat klinkt weinig, maar volgens de studie duurt het ook weer tot mei voor je die extra kilo's opnieuw kwijt raakt. Rond november komen ze er opnieuw bij, en zo raak je in een vicieuze cirkel verstrikt.