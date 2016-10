Oef: ook Adele heeft een vreselijke hekel aan sporten

Door: redactie

Adele maakt er geen geheim van dat ze niet bepaald blij wordt van een zweterige sportsessie. In plaats van perfecte foto's van haar trainende zelf op Instagram te posten, spreekt haar ongelukkige gezicht boekdelen. "Ik wil niet!", lijkt die grimas te zeggen.

Wie veel sportselfies neemt, zou narcistisch zijn , zo schreven we een tijdje geleden nog. Maar we vermoeden dat Adele hierbij de uitzondering op de regel vormt. Geen poging om er geweldig uit te zien op haar sportkiekjes en al helemaal geen hashtags als #fitspiration en #getstrong, maar in plaats daarvan een eerlijk gezicht waaruit blijkt dat ze veel liever ergens anders zou zijn.

De Britse zangeres is momenteel bezig met haar wereldtour en slijt ook wat uurtjes met haar trainer om in vorm te blijven. Maar niet met de volle overtuiging, zo blijkt ook uit een sportfoto die ze een tijd geleden al deelde. Sterkte, Adele, we feel your pain.