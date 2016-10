5 makkelijke hacks voor een gezondere week

© Unsplash.

Met die voornemens zat het vorige week wel snor, maar als je dan eindelijk 's avonds in de zetel zat, leken die sportschoenen toch niet zo aanlokkelijk meer en was die lasagna sneller opgewarmd dan die schotel met zoete aardappel en quinoa. Maar een nieuwe week betekent een nieuwe start. En dus gaan we er weer met goede moed én deze extra tips tegenaan voor een iets gezondere week.

1. Vervang snoep door bessen Snoepen is niet goed voor je, dat weten we allemaal, maar af en toe heb je gewoon echt nood aan iets zoets. Blijf in dat geval met je hand uit de snoeppot, maar neem een doosje bessen mee naar kantoor. Ze helpen je aan die broodnodige suikerfix, maar de natuurlijke suikers zijn veel beter voor je lichaam én ze zitten boordevol antioxidanten. Lees ook Wijn helemaal niet zo gezond: "Elk glas is er één te veel"

2. Hou een waterwedstrijd Je zou iedere dag minstens anderhalve liter water moeten drinken. Kom jij daar ook absoluut niet aan (en nee, koffie is géén water)? Dan kan je met je collega's een waterwedstrijdje organiseren. Wed wie het dichtst bij de aangeraden hoeveelheid water kan komen op een dag en je zal dat aantal glazen water in een mum van tijd de hoogte in zien gaan.

3. Maak een leuke playlist Die dan ook liefst nog eens even lang duurt als je work-out. Zo weet je precies hoe lang je moet sporten zonder dat je echt op je horloge zit te kijken. Extra tip: zet je favoriete nummers laatst, je zal ze dan immers veel harder nodig hebben.

4. Eet je lunch buiten Toegegeven, nu het wat kouder wordt, is het een heel stuk minder aanlokkelijk om buiten plaats te nemen met je lunchpakket, maar de frisse lucht is het meer dan waard als je de hele dag op je bureaustoel zit. Zie je het echt niet zitten om je boterhammetjes buiten op te eten? Zorg dan dat je op z'n minst even een ommetje maakt na het eten.