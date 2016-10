Zo voer je de perfecte push-up uit voor #22pushupchallenge

Door: ND

10/10/16 - The Telegraph

Na de Ice Bucket Challenge is de nieuwe uitdaging op sociale media de "22 Push-Up Challenge", waarbij je in een video 22 push-ups uitvoert om aandacht te vragen voor de hoge zelfmoordcijfers bij veteranen. Weinig ervaring met push-ups maar wel gemotiveerd om mee te doen? Met deze tips voer je een perfecte push-up uit.

Waar de Ice Bucket Challenge de aandacht wilde vestigen op ALS-patiënten, wil de "22 Push-up Challenge" een bewustzijn creëren rond de hoge zelfmoordcijfers bij veteranen. Het concept van deze uitdaging is hetzelfde: elke keer iemand 22 push-ups doet en een filmpje openbaar maakt, mag hij of zij drie anderen nomineren om dat ook te doen.



Ben jij genomineerd, maar weet je absoluut niet hoe aan zo'n push-up te beginnen - laat staan aan 22? Personal trainer Scott Laidler geeft ons de beste tips om te vermijden dat je blessures oploopt én jezelf belachelijk maakt in dat filmpje dat al je volgers te zien krijgen.