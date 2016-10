Blijf maar lekker liggen vandaag, want te vroeg opstaan is niet goed voor je

© Unsplash.

Nu het buiten steeds donkerder kleurt, wordt het voor velen onder ons moeilijker en moeilijker om 's ochtends fris uit bed te springen. Wel, nu heb je het perfecte excuus om die klok te negeren en gewoon lekker te blijven liggen: vroeg opstaan is namelijk helemaal niet goed voor je.

Waarom hebben we zoveel moeite om dat bed te verlaten in de herfst- en wintermaanden? Slaapexpert Maree Barnes omschrijft het fenomeen als de 'social jetlag': de tijd tussen het moment dat je wakker wordt door je wekker en het moment waarop je uit jezelf zou wakker worden.



"Wanneer de zon 's ochtends opkomt, wordt het hormoon melatonine onderdrukt, een stof in het lichaam die ervoor zorgt dat we gaan slapen. Bovendien gaat ons cortisolniveau omhoog, wat ons energie geeft."



Dat betekent dat we, als we ons natuurlijke ritme zouden volgen, pas zouden ontwaken wanneer het licht wordt. In de herfst en winter ligt dat natuurlijk anders. Dan moeten we onze wekker zetten en opstaan terwijl het nog donker is. "Dat maakt het opstaan veel moeilijker, en heeft in de meeste gevallen ook een serieus effect op je humeur," legt Barnes uit.



Aangezien de kans klein is dat ze er op kantoor mee kunnen lachen als je pas komt aandraven om 1 uur 's middags, ziet het er niet naar uit dat we die wekker meteen kunnen buitenkeilen. Maar het is wel het uitgelezen excuus om vandaag wél lekker in je bed te blijven ligen!