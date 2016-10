House of Beauty: laat je in de watten leggen voor het goede doel

© thinkstock.

Oktober is borstkankermaand, en dat is dit jaar niet anders. En zoals gebruikelijk krijgt Pink Ribbon daarvoor de steun van Estée Lauder. Dit keer komen ze met een heel erg leuke campagne op de proppen: een heus schoonheidssalon waar je kan genieten van de beste beautybehandelingen, en dat allemaal voor het goede doel!

Kruis morgen alvast aan in je agenda, want dan kan je je de hele dag in de watten laten leggen door de beste beauty-experts van Estée Lauder. Een heerlijke handmassage van Jo Malone? Snelle wenkbrauwtips van MAC? Een make-uplesje van Bobbi Brown? Of een gezichtsbehandeling van Origins? Het kan allemaal (en méér), en alle opbrengsten gaan naar Pink Ribbon.



Meer info over het evenement en hoe je de beauty treatments kan boeken vind je op house-of-beauty.be



Wanneer?

10 oktober 2016 - 10u tot 18u

Waar?

The Estée Lauder Companies, Airport Plaza

Kyoto Building

Leonardo da Vincilaan 19

1831 Diegem