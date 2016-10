Wereldwijd nefast effect van junkfood op levensverwachting kinderen

Door: redactie

9/10/16 - 03u19 Bron: The Guardian

© thinkstock.

Junkfood en suikerrijke dranken eisen een enorme tol op de gezondheid van kinderen over de hele wereld. Het aantal minderjarigen met overgewicht stijgt zorgwekkend en miljoenen kinderen kampen met aandoeningen zoals diabetes type 2 en hoge bloeddruk, die vroeger enkel bij volwassenen gezien werden.

Gezondheidsexperts wijzen op gezondheidsrisico's en de verkorte levensverwachting door de wijdverspreide fastfoodcultuur. Gezondheidszorginstellingen over de hele wereld zullen overspoeld worden met werk en het VN-doel om kinderobesitas een halt toe te roepen tegen 2025 zal volgens hen niet gehaald worden.



Drie landen in de Stille Oceaan, namelijk Kiribati, Samoa en Micronesië prijken bovenaan de lijst van landen met de hoogste cijfers inzake overgewicht bij kinderen, met cijfers om en de bij de 50 procent. In Egypte leed in 2013 meer dan een kind op drie (35%) tussen vijf en zeventien jaar oud aan overgewicht. Ook in Griekenland (31,4%), Saoedi-Arabië (30,5%), de Verenigde Staten (29,3%), Mexico (28,9%) en het Verenigd Koninkrijk (27,7%) zijn de cijfers zorgwekkend. Lees ook Jamie Oliver haalt uit naar Britse premier

"Ik gaf betaalde vakantiedagen en een vast inkomen op voor 100% onzekerheid"

Wat als je jouw salaris zelf mocht bepalen

Gezondheidsproblemen © thinkstock. Wereldwijd lijden nu meer dan 3,5 miljoen kinderen aan diabetes type 2, dat vroeger ongezien was in deze leeftijdscategorie en op latere leeftijd tot vreselijke complicaties kan leiden zoals amputaties en blindheid. Volgens het World Obesity Forum (WOF), dat de data oplijstte, zal dat aantal stijgen tot 4,1 miljoen tegen 2025.



Ongeveer 13,5 miljoen kinderen lijden aan verminderde glucosetolerantie, een voorloper van diabetes. Daarnaast lijden nog eens 24 miljoen kinderen aan hoge bloeddruk en hebben er meer dan 33 miljoen te kampen met leververvetting als gevolg van overgewicht. Dat kan leiden tot levercirrose en leverkanker.

268 miljoen kinderen met overgewicht tegen 2025 De experts, die hun bevindingen publiceerden in het Pedriatic Obesity Journal, schatten dat tegen 2025 in totaal 268 miljoen kinderen aan overgewicht zullen lijden. Dat zijn er nog 49 miljoen meer dan vandaag. De cijfers zijn alarmerend in zowel arme als rijke landen en de nakende epidemie zal gepaard gaan met zware kosten voor de gezondheidszorgsector.

Junkfood © thinkstock. Volgens Tim Lobstein, een van de auteurs van de studie en beleidsdirecteur bij het WOF, ligt de kernoorzaak van het probleem in de voeding die kinderen eten. In armere landen is er bovendien een duidelijk verband tussen obesitas en groeibelemmering.



"We bevonden dat de grote meerderheid van kinderen met overgewicht wonen in landen met lage en gemiddelde inkomens," aldus Lobstein. "Je kan besmet water niet vervangen met Coca-Cola of chocolade Nesquick of een gebrek aan goede maaltijden door een pakje instant noedels en toch verwachten dat kinderen gezond groeien. Borstvoeding wordt steeds vaker vervangen door poedermelk in grote delen van Azië waar de markten op tien jaar tijd verdrievoudigd zijn in waarde - een regio waar we enkele van de snelste toenames in overgewicht en obesitas zien."