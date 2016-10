5 topmodellen verklappen hun ochtendroutine

© photo_news.

De manier waarop je uit bed rolt, bepaalt vaak de rest van je dag. Wetenschappers zeggen het al langer, en nu doen de modellen het ook: vervang die snoozeknop door een ochtend gevuld met positieve gewoontes voor een productieve dag!

Lindsay Ellingson © getty. "Mijn favoriete maaltijd van de dag is het ontbijt! Ofwel bezoek ik een organisch ontbijthuisje in de buurt, ofwel maak ik zelf wat Griekse yoghurt met honing en bessen. De yoghurt geeft je meteen heel wat eiwitten zodat je voldoende energie hebt, en de bessen zitten boordevol antioxidanten, wat dan weer goed is voor je huid." Koffie probeert ze zoveel mogelijk te mijden, net als thee: "Warm water is veel beter 's ochtends vroeg. Je lichaam neemt warm water namelijk beter op dan koud, en dat kalmeert je maag."

Alessandra Ambrosio © photo_news. "Ik neem 's ochtends liefst belangrijke beslissingen, omdat mijn geest dan nog fris is. Ook doe ik yoga, pilates en barre om in vorm te blijven. Ik denk er niet te veel over na, maar doe het gewoon. Dat is de beste manier." Daarnaast neemt ze ook een moment de tijd om na te mediteren. Haar ideale ontbijt bestaat naar eigen zeggen uit avocado met een gekookt eitje en een grote kop koffie.

Cara Delevingne © anp. "Zodra ik opsta schrijf ik drie pagina's vol met om het even wat. Meestal begin ik met 'ik weet niet wat ik moet opschrijven, maar ...' en voor ik het weet zijn de bladzijden om en voel ik me een stuk beter. Het is goed om dingen los te laten, en vaak kom je zo op inspirerende en creatieve ideeën."

Miranda Kerr © photo news. De ex van Orlando Bloom zweert bij een ochtendmeditatie. "Zo kan ik mijn dag beginnen met een heldere, positieve energie en mezelf omringen met een stralend aura," aldus het model. "Ook doe ik minstens 20 minuten aan sport, meestal yoga of pilates. Om mijn energie omhoog te krikken maak ik een groene smoothie die boordevol vitaminen en mineralen zit: een mix van kokoswater, amandelmelk, acaipoeder, gojibessen, cacaopoeder en chiazaad."