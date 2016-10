's Nachts wakker uit schrik een bliepje te missen

LIEVE VAN BASTELAERE

Eén kind op de zes jonger dan dertien kampt met slaapgebrek of slaat wel eens een maaltijd over omdat het te druk bezig is met laptop, smartphone of iPad. Niet minder dan 10% geeft zelfs toe dat dit 'vrij vaak' gebeurt. Eén en ander blijkt uit onderzoek van de Leuvense universiteit.

"Aan de kinderen werd gevraagd hoe vaak het gebeurt dat ze niet of te weinig eten of slapen omwille van het internet", zegt onderzoeker Sofie Vandoninck van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. "Bij de 9- tot 12-jarigen antwoordde één kind op de zes dat dit wel eens gebeurt, maar één op tien moest toegeven dat het 'vrij vaak' voorkomt. Dat laatste is problematisch: dan kan het niet anders of ze zitten te slapen op de schoolbanken."



Uit het onderzoek, waaraan meer dan 500 Belgische kinderen deelnamen, blijkt ook dat 8% van de 9- en 10-jarigen de gewoonte heeft om élke dag online te gaan in de slaapkamer. Als de kinderen 11 en 12 jaar oud zijn, zit één op de drie al dagelijks op een schermpje te tokkelen in zijn slaapkamer.



Ook een kwart van de Belgische 9- en 10-jarigen valt in de categorie 'smartphonegebruikers met een verhoogd risico op problematisch gebruik', omdat ze aangaven van streek te zijn als ze hun smartphone niet konden checken of steeds wilden weten of er op hun gsm iets nieuws was binnengekomen.



