"Soms getwijfeld, maar Noa is ons godsgeschenk"

ANNICK DE WIT

8/10/16 - 06u00

© Joost De Bock.

Moeders die niet voor een kind kunnen zorgen, omdat ze verslaafd zijn of psychisch labiel, zouden er geen mogen krijgen. Een Nederlands politicus stuiterde de bal deze week de grens over en ook hier zijn we 'm aan het rondspelen: moet anticonceptie soms verplicht worden? Intussen bestáán er wel kinderen in die situatie. Noa (11) is de dochter van ouders met een beperking. "Zij is ons godsgeschenk."

© GVW. Even terug in de tijd, elf jaar. In Opwijk buig ik me over de wieg van een pasgeboren baby. Haar ouders, Kris Drappier (31, toen) en Heidi Van den Broeck (32), buigen mee. En ze vertellen, hoe blij ze zijn met hun dochter. Dat ze heel snel wisten, nadat ze eerst collega's waren in de beschutte werkplaats en nadien verliefd werden, dat ze voor een nageslacht wilden gaan. "Misschien vindt niet iedereen dat wij dit kindje moesten krijgen", wees Kris naar de wieg. "Maar ik wilde zo graag. Ik vind dat het leven anders niet normaal verloopt. Ik weet wat ik zelf mankeer, ik weet dat er bij Heidi signalen zijn in de hersenen die niet goed doorkomen. Ik wist dat er een probleem kon zijn als wij een kindje zouden maken. Maar ik wilde heel graag een normaal gezin." Heidi ook. Al was ze bang om te bevallen. Toen ze haar moeder Rosa vertelde over de plannen, begon die te wenen. "Ik schrok", zei Heidi. "Waarom weent die nu?"