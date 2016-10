Dit is waarom sommige vrouwen zonder pijn hakken kunnen dragen

© Thinkstock.

Ook jaloers op vrouwen die pijnloos op stiletto's de stad kunnen doorkruisen, terwijl je al moeite hebt met een klein hakje? Hun geheim zijn niet dure designerschoenen, gelzooltjes of zelfs ingetapete tenen maar wel de vorm van hun voet. Volgens experts zijn sommige vrouwen gemaakt voor hoge hakken en anderen geboren voor platte ballerina's.

Iedereen kan zijn perfecte hakhoogte meten, het duurt maar enkele minuten. Je hebt een stoel, een meetlint, een potlood en een bereidwillige vriend nodig.





1. Doe je schoen uit, ga zitten en strek een been voor je uit, ontspan je voet. Als je van nature in een rechte hoek met je been zit en niet bengelt, dan is je sprongbeen minder flexibel en dan kun je best platte schoenen dragen en hoge hakken laten voor wat ze zijn. Als de top van voet naar voren valt in een rechte lijn met je been dan ben je van nature een hoge hakkendraagster.



2. Om je optimale hakhoogte te vinden, strek je je been uit en ontspan je je voet. Laat een andere persoon je assisteren om een meetlint van je hiel parallel met de grond te houden. Plaats dan een potlood aan de bal van je voet in een rechte hoek naar beneden.



3. Lees het aantal centimeters af waar het potlood het meetlint raakt. Dit geeft de ideale hakhoogte mee.

De Britse podologe Emma Supple ontwikkelde een formule die de ideale hakhoogte jou onthult. Emma heeft jarenlang de voeten van vrouwen in haar praktijk bestudeerd en zo had ze opgemerkt dat veel patiënten die zweerden bij platte schoenen toch last hadden van voetpijn. Zo kwam ze op haar formule voor de perfecte hakhoogte en nu past ze die toe op patiënten voor advies. "De formule heeft me not nooit teleurgesteld."



Het belangrijkste waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van comfortabele schoenen: de flexibiliteit van het sprongbeen, het beentje dat de voet met het been verbindt. Dit heeft een vreemde ronding bovenaan en aan de voorkant van de voet.



Suplle heeft slecht nieuws voor vrouwen een niet-flexibel sprongbeen: hoge hakken zijn niet voor hen gemaakt. Maar het omgekeerde is soms ook waar, sommige vrouwen krijgen net pijn in platte schoenen door de vorming van hun sprongbeen. Dat is waarom ballerina's kunnen erg hoge hakken dragen zonder pijn te lijden.



Toch bestaat er een grens op de comfortabele hoogte: voor schoenen waar je veel op wandelt raad Supple aan niet aan hoger dan 8 centimeter te gaan. Je lichaam wordt dan in een erg onnatuurlijke houding gedwongen. Je achterwerk wordt naar achteren geduwd, waardoor je lage rugpijn riskeert.