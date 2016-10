10 voedingsmiddelen die je beter mijdt voor stralend witte tanden

Door: redactie

Je tanden laten bleken voor een parelwitte glimlach zit in de lift, maar je moet er wel een stevige smak geld voor neertellen. In plaats daarvan kunnen we zelf ook heel wat doen om ons gebit zo wit mogelijk te houden, tipt de Britse tandarts Tariq Idrees. Hij geeft ons een lijstje met voedingsmiddelen die voor vlekken op de tanden zorgen, en die je dus beter zo veel mogelijk mijdt.

"De basisregel die ik meegeef aan mijn patiënten," zo legt tandarts Dr. Idrees uit, "is dat je niks moet eten waarvan je ook niet zou willen dat je ermee morst op je kledij." Laat een bepaald voedingsmiddel een vlek achter op een wit T-shirt, dan kan je er zeker van zijn dat het ook op je tanden vlekken zal geven. Vermijd daarom zure voedingsmiddelen met een felle kleur. "Die bevatten vaak veel tannines, die een gevlekt laagje op je tanden achterlaten." Lees ook Tandpasta blijkt niet te helpen tegen tandplak

Tanden poetsen Zelf je tanden poetsen na het eten van zo'n risicovol voedingsmiddel kan het effect niet geheel ongedaan maken. "Je kan de schade wel inperken, maar je zal door te poetsen maar 50 à 60% van de vlekken verwijderen. Het maakt niet uit hoe hard je poetst, er zullen altijd vlekken achter blijven." Tandpasta's met een blekend effect kunnen soms nog meer schade aanrichten, omdat ze de natuurlijke bescherming van de tanden aantasten. Drinken met een rietje kan wel helpen om vlekken van drank zoals cola te vermijden. Met deze 10 voedingsmiddelen let je beter op, als je streeft naar een blinkende tandpastaglimlach.

1. Tomatenketchup Ketchup is zuur en heeft een uitgesproken kleur - geen goede eigenschappen om verkleurde tanden te vermijden, zegt Dr.Idrees. "Denk maar aan hoe moeilijk het is om een ketchupvlek uit een T-shirt te krijgen. Dat geldt ook voor je tanden."

2. Witte wijn Witte wijn is zuurder dan rode, wat voor meer schade en verkleuring op de tanden kan zorgen, aldus de tandarts. Het zuur en de tannines maken je tanden gevoeliger voor andere soorten vlekken. "Wat minder witte wijn drinken, kan helpen om je tanden wit te houden."

3. Sojasaus en balsamico Balsamico-azijn en sojasaus zijn allebei een nachtmerrie om van je kledij verwijderd te krijgen. Voor een parelwitte glimlach perk je jouw consumptie van deze sausjes dan ook beter in.

4. Indische afhaalmaaltijden Grote fan van chicken tikka massala? Je tanden zijn dat helaas niet. "Alles van Indisch eten met felle kleuren is slecht voor je tanden. Zeker als het gemaakt werd met artificiële kleurstoffen, kan het makkelijk vlekken achter laten. Wees ook niet te kwistig met kurkuma," tipt de tandarts.

5. Thee met fruitsmaak We weten allemaal dat koffie en thee niet bevorderlijk zijn voor vlekkeloze tanden, maar theetjes met fruitsmaak zijn in die categorie de ergste. Vooral aardbei- en frambozenthees zijn geen aanrader. "Ze zijn kleurrijk en rijk aan tannines, de boosdoeners van gevlekte tanden," weet Idrees.

6. Pastasaus Tomaten in pastasaus kunnen je tanden kwetsbaar maken voor vlekken omdat ze zurig zijn, een rode kleur hebben en makkelijk aan de tanden blijven kleven. Een tip: eet voor je tomaten eerst donkergroene groenten zoals broccoli, boerenkool of spinazie, om een beschermende film over je tanden te leggen. Een groene salade als voorgerecht is dus altijd een goed idee.

7. Ijslollies Een kleurrijke ijslollie kan smaken op een hete zomernamiddag, maar voor je tandpastaglimlach zijn ze niet ideaal. "De ijslollies bevatten kleurstoffen die je tanden aantasten en voor verkleuring zorgen," aldus Dr Idrees.

8. Augurken Een augurkje wordt altijd in een hamburger gesmokkeld, maar ook daarbij zorgt de zuurte voor een aanslag op je tanden, waardoor ze kwetsbaarder worden voor vlekken.

9. Alle soorten cola Of je nu light cola of de gewone versie drinkt: de kleur en het zuurgehalte betekenen geen goed nieuws voor je tanden.