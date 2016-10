Vlaams onderzoek ontdekt oorzaak ziekte van Parkinson

Door: redactie

Nieuw onderzoek van het team van professor Patrik Verstreken (VIB-KU Leuven) heeft voor het eerst aangetoond dat een slecht functionerend stressverwerkingsmechanisme in de hersenen de ziekte van Parkinson veroorzaakt. Op basis van de nieuwe bevindingen hopen de wetenschappers te ontdekken hoe die communicatie hersteld kan worden. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in het toonaangevende vaktijdschrift 'Neuron'. Dat hebben het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent en de KU Leuven vandaag bekendgemaakt.

Door genetische afwijkingen zijn de synapsen (de contactplaatsen tussen zenuwcellen, nvdr) minder in staat om de stress van intense breinactiviteit te verwerken. Synapsen zijn de overgangen tussen hersencellen die elektrische signalen doorgeven. Als die beschadigd geraken, verstoort dat de transmissie van hersensignalen.



"Synapsen geven voortdurend een enorme hoeveelheid elektrische signalen door, soms tot meer dan 800 per seconde", zegt prof. Patrik Verstreken, gespecialiseerd in hersenonderzoek. "Wij hebben ontdekt dat synapsen speciale mechanismen ontwikkeld hebben om dat spervuur van signalen te verwerken. Maar als zo'n mechanisme niet goed werkt, leidt dat tot verslechterde hersencommunicatie."



"Ons onderzoek is het eerste dat slechtwerkende synapsen zo concreet in verband brengt met parkinson. We hebben tot dusver vooral fruitvliegen bestudeerd. Nu kunnen we nagaan of hetzelfde stressverwerkingsmechanisme wordt verstoord in de hersenen van menselijke patiënten."



De wetenschappers willen in een volgende stap ontdekken hoe wijdverspreid de verstoring van het stressverwerkingsmechanisme is. "Daarna hopen we manieren te vinden om de normale synaptische communicatie te herstellen. Door het stressverwerkingsmechanisme te reactiveren, kunnen we misschien ook schade aan de synapsen verhelpen."