Welke slaaphouding is nu het best voor je lichaam?

© thinkstock.

De mensheid is onderverdeeld in drie types: rugslapers, zijslapers en buikslapers. Maar wat is nu eigenlijk het beste voor je lichaam? Zijn er bepaalde voor- en nadelen aan je slaaphouding? En zoja, wat zou je dan moeten veranderen?

De beste houding: op je rug Goed voor: het voorkomt rug- en nekpijn, vermindert pijnlijke oprispingen, beperkt rimpels tot een minimum en het is het minst belastend voor je borsten



Slecht voor: snurkers



Door op je rug te liggen, worden je hoofd, nek en ruggengraat minder belast en kunnen ze makkelijker een neutrale houding aannemen. Je dwingt je lichaam niet in bepaalde bochten, wat dan weer goed is voor de maag. Doordat je hoofd iets hoger is, ligt je maag onder de slokdarm, waardoor zuur of voedsel niet terug naar boven kan komen. Daarnaast is het ook een ideaal anti-ageing middeltje aangezien je gezicht niets raakt. Extra pluspunt: ook het gewicht van je borsten wordt volledig ondersteund, waardoor ze minder snel zullen gaan hangen. Wie echter gemakkelijk snurkt, denkt - met het oog op de nachtrust van zijn of haar bedpartner - beter twee keer na voor hij op zijn rug gaat liggen: snurken komt namelijk het vaakst voor als je op je rug ligt. Lees ook 5 tips om je slaapkamer te pimpen voor een betere nachtrust

Big Brother met katten in de hoofdrol is binnenkort een feit

Zo eet en sport een professioneel bikini-atlete

Ook oké: de zijpositie Goed voor: het voorkomt rug- en nekpijn, vermindert pijnlijke oprispingen, je snurkt minder en het is de comfortabelste positie voor zwangere vrouwen



Slecht voor: je huid en je borsten



Op je zij slapen is een prima gewoonte: het vermindert snurken en je ruggengraat blijft mooi lang en recht. Ook als je na het avondeten al eens last hebt van je maag, is het een goede positie om zure oprispingen te voorkomen. Wel is het minder goed voor je huid, doordat je op je zij slaapt, wordt je gezicht als het ware 'geplet'. Ook kunnen je borsten sneller minder stevig worden, omdat ze tijdens je nachtrust naar één kant hangen, wat de ligamenten uitrekt. Ben je zwanger? Dan slaap je best op je linkerzij, dat is het beste voor de bloedtoevoer. Vul dan wel zeker de ruimte boven je schouder op met een dik kussen, zodat je hoofd en nek ondersteund zijn.

Minder goed: de foetushouding Goed voor: minder snurken, slapen tijdens je zwangerschap



Slecht voor: nek- en rugklachten, je krijgt sneller rimpels, de stevigheid van je borsten neemt af



Deze vorm van op je zij slapen mocht dan wel een prima idee zijn in de baarmoeder, in een gewoon bed lig je beter anders. Door je knieën zo hoog op te trekken en je kin tegen je borst te houden, is de kans groot dat je 's ochtends opstaat met een stijve nek of zere rug. Ook kan je in deze positie minder makkelijk ademhalen. Bovendien blijven de nadelen van het gewone zijslapen ook hier gelden: sneller hangende borsten en meer rimpels. Probeer om de volgende keer iets rechter te liggen, met je benen meer gestrekt. Ga ook voor een extra dik kussen om je hoofd en nek wat meer steun te geven.