Wie golft, leeft vijf jaar langer

Door: redactie

6/10/16 - 12u46 Bron: Telegraph

Thomas Pieters © photo news.

De golfsport doet het goed in Vlaanderen: de voorbije 15 jaar zijn er 15.000 nieuwe golfers bijgekomen. Voor hen, en diegenen die de sport al langer beoefenen, is er goed nieuws. Want wie golft, zou vijf jaar langer leven. Dat wees een onderzoeksteam aan de Universiteit van Edinburgh uit.