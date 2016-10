1 kind op 3 wil op dieet

LIEVE VAN BASTELAERE

6/10/16 - 05u00

© Getty Images/Rubberball.

Heel wat Vlaamse kinderen van amper ­zeven jaar vinden zichzelf dik en lelijk. Een derde van de lagereschoolkinderen denkt zelfs wekelijks aan diëten, zo blijkt uit ­onderzoek van de UGent.

Lagereschoolkinderen overwegen niet alleen een dieet: 12 tot 13% van hen maakt zich ook minstens één keer per week zorgen over wat ze eten, hun gewicht of hoe ze eruitzien. En dat terwijl de ­grote meerderheid helemaal geen overgewicht hééft: slechts een vijfde tot een zesde weegt te veel, wat nog niet eens betekent dat ze obees zijn.



Die grote discrepantie tussen kinderen die willen diëten en kinderen die effectief te dik zijn, noemen experts "een verontrustende tendens". Steeds meer kinderen van amper tien of elf jaar vertonen symptomen van een eetstoornis, terwijl men er vroeger vanuit ging dat het vooral adolescenten waren die zo'n problemen hadden.



Te gefocust op eten

"Té gefocust zijn op eten en op wat op je bord ligt, leidt net tot eet­stoornissen en overgewicht", meent An Vandeputte, directeur van Eetexpert, het kennis­centrum voor eet- en gewichtsproblemen. "Veel heeft ook te maken met de rolmodellen ­waaraan 5- tot 8-jarigen worden blootgesteld. Dat zijn Barbie­poppen en gefotoshopte beelden, wat het verlangen om er zelf zo uit te zien alleen maar verhoogt."



