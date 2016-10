Last van keelpijn en een snotneus? Zo raak je er sneller van af

© Thinkstock.

Vanaf het moment dat je keelpijn voelt opkomen en het snot begint te stromen, moet je volgens Finse wetenschappers zinksupplementen slikken. Zo kun je de duur van de gemiddelde verkoudheid met drie dagen inkorten.

De gemiddelde verkoudheid duurt zeven dagen. Maar wie 80 tot 92 milligram zink per dag opneemt, kan die vreselijke periode tot vier dagen inkorten. Hoe dat komt? Zink voorkomt dat het virus zich vermenigvuldigt, zegt neus-, keel- en oorarts Murray Grossan. Hierdoor kunnen de beestjes niet zo lang in je lichaam overleven, waardoor je je sneller beter voelt.



Zo werkt zink het efficiënst

Neem zinksupplementen van zodra je de symptomen opmerkt. De stof kan ook de werking van een specifiek proteïne in je lichaam blokkeren. Dit stofje doet dienst als een portaal voor het verkoudheidsvirus om je lichaam te betreden. Dit houdt in dat minder beestjes kunnen binnendringen.



Zink werkt het best wanneer het aantal beestjes in je lichaam laag is. In het onderzoek begonnen de patiënten bijvoorbeeld 24 uur of minder nadat de eerste symptomen opdoken met de behandeling. Wat dus betekent dat je er snel bij moet zijn.



Nog een tip van Grossan: verspreid de verschillende zinkpillen over de dag en je mag niet meer dan 80 tot 100 milligram per dag nemen. Laat de pillen zo lang mogelijk oplossen in je mond. Zo blijven de ionen langer in je keel, wat meteen een ontstekingsremmend effect kan hebben. Perfect om die keelpijn te verzachten.