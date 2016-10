3 looptips van een professionele sportcoach

© Unsplash.

Of je nu een beginnend jogger bent of een doorwinterde hardloper, wat professioneel advies kunnen we allemaal wel gebruiken. Professionele coach Fernanda Keller geeft ons drie tips om onze prestaties te verbeteren.

Als het over lopen gaat, is Fernanda Keller geen onbekende naam. De Braziliaanse werd zes keer kampioen triatlon in eigen land en haalde ook zes keer een bronzen medaille bij de Iron Man in Hawaï. Kortom: ze kent iets van joggen en hardlopen. Sinds 2009 houdt ze zich bezig met het coachen van andere mensen, zoals Braziliaanse topmodellen. En aan Nike verklapte ze haar drie beste looptips.



1. Luister naar je lichaam

Keller werkt niet met vaste, strikte trainingsschema's waarbij lange duurlopen worden afgewisseld met intervaltrainingen. "Je moet luisteren naar je lichaam. Voel je je uitgerust en sterk? Loop dan een harde training. Voel je je eerder moe en doen je spieren pijn? Loop dan wat rustiger. Luisteren naar je lichaam is enorm belangrijk."



2. Wees consequent

Regelmatig trainen is het allerbelangrijkste als je je loopafstand wil verlengen of gewoon je prestaties wil verbeteren. "Als ik voor (halve) marathons train, ga ik de drie maanden voor de race minstens drie keer lopen per week. Een training voor snelheid, een stevige lange loop en een kortere training. Maar elke week consequent drie keer."



3. Balans

Wie veel gaat lopen, kweekt stevige beenspieren, dat spreekt vanzelf. Keller waarschuwt echter dat je je bovenlichaam niet mag vergeten. "Het is belangrijk om ook je armen sterk te houden. Ze moeten de kracht van je benen benaderen, zodat je synchroon en gebalanceerd kan lopen."