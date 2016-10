Nobelprijs geneeskunde voor Japanner Ohsumi

Door: redactie

3/10/16 - 11u57 Bron: ANP

Een foto van Yoshinori Ohsumi wordt geprojecteerd tijdens de bekendmaking van de Nobelprijs Geneeskunde in Stockholm. © afp.

De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar de Japanner Yoshinori Ohsumi. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar autofagie, het natuurlijke proces waarbij cellen delen van zichzelf afbreken.

"Ohsumi's ontdekkingen leidden tot een nieuw paradigma in ons begrip over hoe cellen hun eigen inhoud recycleren", stelt de jury in een verklaring. "Zijn ontdekkingen openden het pad naar een fundamenteel begrip van het belang van autofagie in veel verschillende fysiologische processen."



Vorig jaar werd de Nobelprijs voor Geneeskunde gedeeld door drie wetenschappers die nieuwe behandelingen hadden gevonden voor ernstige parasitaire infectieziekten: het duo William C. Campbell en Satoshi Omura ontdekte een medicijn tegen onder meer rivierblindheid en de zogeheten olifantenziekte en de Chinese Youyou Tu vond in een plant een stof die effectief is tegen malaria.



De komende dagen worden de Nobelprijswinnaars in de overige categorieën bekendgemaakt: dinsdag natuurkunde, woensdag scheikunde, donderdag literatuur en vrijdag vrede. De maandag erop volgt ten slotte economie.