De Instagram van deze mooie vrouw is niet zo banaal als het lijkt, zie jij waarom?

Door: redactie

3/10/16 - 14u00 Bron: Lindanieuws

© Instagram.

De mooie jongedame Louise Delage (25) uit Parijs kan na 2 maanden op bijna 40.000 volgers rekenen op Instagram. Nochtans lijkt er op het eerste zicht niets bijzonders aan de kiekjes van de Franse Louise, die vrolijk poseert in het zwembad, in bad, op een boot, in de zetel of op een terrasje. Maar zie jij wat al deze foto's gemeenschappelijk hebben?