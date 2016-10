Verkouden? Dan heb je ook sneller last van wallen

© Unsplash.

Zie jij er maar niet uitgeslapen uit vandaag, ongeacht de hoeveelheid koffie en concealer? Dan is de kans groot dat je ook loopt te snotteren. Wie verkouden is heeft namelijk sneller last van wallen.

Donkere wallen ontstaan omdat de huid onder je ogen erg dun is. Daardoor zijn de onderliggende aderen niet - zoals bij de rest van je lichaam - verborgen onder een laagje vet en zullen ze sneller doorschijnen.



Vermoeidheid?

Meestal schrijven we die donkere wallen toe aan vermoeidheid, en dat is niet verwonderlijk. Als je moe of gespannen bent, zal je lichaam meer cortisol aanmaken om je meer energie te geven. Dat betekent echter ook dat er meer bloed door je aderen loopt en je bloedvaten groter worden. Vandaar dus die donkere kringen.



Verkouden

Maar ook een verkoudheid of allergie doen die wallen geen goed. Integendeel. Als je verkouden bent, komt er vaak histamine vrij, een stof die ervoor zorgt dat je bloedvaten zich verwijden. Ook hou je meer vocht vast, wat onze aders dichter naar het huidoppervlak toe dwingt. En dat betekent: meer opvallende wallen. Lees ook Budgetbeauty, make-uplooks voor 15 euro: deel 2

