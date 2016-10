Die tijd van de maand? Deze yogaposes brengen verlichting

© Thinkstock.

Doorgaan gaan wij menstruatiekrampen te lijf met een fikse dosis chocolade, een kersenpitkussen en uren Netflix-kijken-met-een-dekentje. Maar volgens recent onderzoek zou deze activiteit wel eens veel beter kunnen helpen.

Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in de Journal of Alternative and Complimentary Medicine, helpt yoga wel degelijk tegen de ongemakken die maandstonden met zich meebrengen. En het goede nieuws: een uurtje per week is alles wat nodig is.



Tijdens het onderzoek werden de proefpersonen - allemaal vrouwen met stevige menstruele krampen - in twee groepen verdeeld. De ene groep volgde twaalf weken lang een yogales op vrijdagavond, de andere groep deed niets. Na drie maanden rapporteerde de yogagroep een merkbare vermindering van krampen tijdens de maandstonden, en ook een algemene vermindering van 'ongemakken'.



En nee, je hoeft je niet in de meest oncomfortabele houdingen te wurmen. De dames voerden een aantal simpele poses uit die je thuis ook makkelijk op je eentje kan doen.



1. Begin met tien zonnegroeten (ong. 15 minuten)

2. Ontspan je volledig met vijf minuten in de savasana-houding (plat op de rug)

3. Wissel 15 minuten lang de kat-, cobra- en vishouding af

4. Sluit af met een half uurtje meditatie