Geen motivatie om te gaan sporten? Met dit simpele trucje lukt het wél

Door: redactie

30/09/16 - 19u00 Bron: Health.com

© thinkstock.

Je hebt je sportkledij klaargelegd, afgesproken met een vriendin en je zegt al de hele ochtend: vanavond ga ik écht. Maar 's avonds lonkt die zetel en dat lekker warme dekentje en zeg je toch op het laatste moment af. Hoe kan je jezelf toch motiveren? Met dit heel eenvoudige psychologische trucje, zo blijkt.

Celebritytrainer Holly Rilinger trakteert ons op een trucje om je motivatie op te krikken, dat belachelijk eenvoudig is. Zij is de personal coach van bekend en minder bekend New York en heeft dus wel wat ervaring met de materie.



Volgens Rilinger heeft wel of niet gaan sporten alles te maken met je mentaliteit op dat moment. "Zeg je meestal tegen jezelf 'ik heb geen tijd om te gaan sporten?' Dan is dat het probleem waarom je ook daadwerkelijk je sportschoenen niet aantrekt", aldus Rilinger. "Probeer in plaats daarvan eens te zeggen 'Het is niet belangrijk voor mij om te sporten'. Dat is de subtiele verandering die wel een enorm verschil kan betekenen. Als je dat aanpast, verander je je denkwijze, en je zal wel zien wat er gaat gebeuren."



We zijn in eerste instantie nog niet helemaal overtuigd van het baanbrekend verschil dat dit teweeg zou brengen, maar als Rilinger het zegt willen we het op zijn minst proberen. Huiswerk voor dit weekend: check.