Zin in een cocktail? Je kunt nu je favoriete drankje aan huis laten leveren

© Need a Drink.

Het is alweer vrijdagnamiddag (feestje!) en om het weekend officieel in te luiden komt een cocktail altijd wel van pas. Na een lange werkweek ontbreekt het echter vaak aan fut om jezelf richting café te slepen, en daar hebben Nicolas Oorts en David Vanheesbeke van Need a Drink iets op bedacht. Zij mixen een cocktail en laten hem kant-en-klaar bij jou bezorgen door Deliveroo. Cheers to the freakin' weekend!

Een cocktail hoef je vanaf nu niet meer aan de bar in ontvangst nemen, maar simpelweg aan je voordeur. Via Deliveroo bestel je in geen tijd een kant-en-klare cocktail - ijs en garnering inclusief. En ook aan de presentatie werd gedacht door Need a Drink: de cocktails worden geleverd in een chique apothekersfles met handgeschreven label. Jij hoeft enkel je glas te vullen.



Need a Drink deelt zijn cocktails op in drie thema's: sweet & sexy, easy fizzy en bold & strong. Zo is er voor iedereen wel wat wils. Nadat een bestelling geplaatst is, wordt het drankje vers bereid. De beschikbare cocktails worden elk seizoen aangepast en zijn een mix van klassieke drankjes en creatieve nieuwigheden.



Bestellen kan via Deliveroo. Leveringen zijn voorlopig beperkt tot Antwerpen. De cocktailprijzen variëren per stuk van €9 tot €10. Cocktailflessen kunnen één, vijf of tien mensen voorzien van een cocktail. Bij een bestelling van tien cocktails, daalt de prijs per cocktail tot €7. Bestellingen mogelijk van woensdag tot en met vrijdag tussen 16u00 en 22u30 en tijdens het weekend van 12u00 tot 22u30.