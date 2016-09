Waarom je je miserabel voelt na een griepvaccin

© Thinkstock.

Het griepseizoen is gelukkig nog niet begonnen. Maar als je een griepvaccin wil laten zetten, moet je nu wel in gang schieten. Als je je na de vaccinatie wat slapjes voelt, hoef je niet te panikeren dat je toch de griep hebt. Een arts legt uit wat er dan wel aan de hand is.

Koorts, vermoeidheid, spierpijn, hoesten en een loopneus, tot drie dagen na de inspuiting van het griepvaccin kun je je niet al te best voelen. Maar dat betekent niet per se dat je toch de griep hebt opgelopen. Want vaak gaat het niet om griepsymptomen. De Amerikaanse dokter Lance Watson: "Je huisarts injecteert geen levend virus, dus die koorts en snotneus wijzen er niet op dat je de griep hebt. Er is een andere verklaring waarom je je miserabel voelt. Je lichaam gaat namelijk een beetje in overdrive omdat het antistoffen aanmaakt die zich vasthechten aan het virus en het neutraliseren. Op die manier verhoogt het vaccin dus je weerstand."



Wanneer laat je je best vaccineren? Nu is het perfecte moment om een afspraak bij de arts te plannen. Oktober is optimaal, maar je kan het tot november laten zetten. De griep komt namelijk het meest voor november tot maart en het vaccin begint na twee weken te werken.



Toch grieperig?

Een griepvaccinatie beschermt ongeveer zes maanden wanneer je met het virus in contact komt. Dat je na een vaccin toch de griep kan oplopen, komt doordat artsen voor het seizoen start verschillende virusstrengen selecteren om in het vaccin te verwerken. Ze moeten dus erg vroeg inschatten welke strengen dat jaar de ronde zullen doen, maar dat is erg moeilijk, vandaar dat efficiëntie van het vaccin van jaar tot jaar verschilt.



Gevaarlijk

Een griepvaccin is niet gevaarlijk, dat hebben verschillende onderzoeken al aangetoond. Maar als je met een ernstige vorm van allergie kampt, is er wel een risico dat je lichaam in shock raakt. Maar dat is erg zeldzaam. Het is nog te vroeg om nu al te zeggen hoe efficiënt het vaccin dit jaar zal zijn, maar doorgaans halveert het vaccin het risico op de griep.