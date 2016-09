Wetenschap legt verband tussen de pil en depressie

© thinkstock.

De pil is in België nog steeds het populairste voorbehoedsmiddel bij vrouwen. Eerder werd al aangetoond dat het anticonceptiemiddel een invloed op ons libido kan hebben, maar een nieuwe Deense studie bij meer dan 1 miljoen vrouwen legt nu ook een verband tussen de anticonceptiepil en depressie.

De universiteit van Kopenhagen bestudeerde een miljoen vrouwen tussen tussen 15 en 34 jaar gedurende een periode van 13 jaar, en ontdekte dat het percentage depressieve mensen significant hoger ligt bij de vrouwen die de pil slikken.



Jonge vrouwen het kwetsbaarst

Zowel bij het slikken van de combinatiepil als de minipil zagen vrouwen hun kans op het nemen van antidepressiva met 23% toenemen. De combinatiepil bevat twee types hormonen - oestrogeen en progestageen - en is de meest gebruikte pil in België. De minipil bevat maar één type hormoon. Deze pil wordt vaak voorgeschreven voor vrouwen die net bevallen zijn, borstvoeding geven of roken, omdat er geen risico is op tromboses. Ook een ring of een spiraaltje als anticonceptiemethode blijkt de kans op depressie of het slikken van antidepressiva te vergroten. Jonge vrouwen bleken het kwetsbaarst, met het grootste risico voor jongedames tussen 15 en 19 jaar die de combinatiepil slikken.



Verlaagd risico

Het goede nieuws is dat het risico op depressie afneemt als je de combinatiepil begint te slikken op latere leeftijd, al blijft de kans wel bestaan. Ook langdurig gebruik van anticonceptie kan het risico doen afnemen. Na 4 tot 7 jaar hormonale anticonceptiva, werd de kans op een depressie zelf kleiner dan bij vrouwen die geen anticonceptie nemen.



Geen reden tot paniek

Al bij al concludeert de studie dat depressie een reëel neveneffect is van de hormonale anticonceptiva, waar meer rekening mee gehouden moet worden. Al betekent het niet dat je onmiddellijk van anticonceptiemethode moet veranderen, maar je kan het wel in acht nemen bij je keuze. "Hormonale anticonceptie moet afgewogen worden op basis van alle voordelen en risico's, en dit is daar slechts één van," besluit onderzoeker Dr. Øjvind Lidegaard.