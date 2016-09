Eiwit ontdekt dat verloop kinderkanker voorspelt

Door: redactie

29/09/16 - 19u29 Bron: ANP

Antoni van Leeuwenhoek © ANP.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam hebben een eiwit ontdekt dat het verloop van de agressieve kinderkanker neuroblastoom kan voorspellen. Volgens het ziekenhuis gaat het om een belangrijke ontdekking, omdat er nog maar weinig bekend is over deze vorm van kanker.

Neuroblastoom is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij zeer jonge kinderen. Toch is de ziekte relatief zeldzaam.



In Nederland worden er ongeveer 35 kinderen per jaar door getroffen. Opvallend aan neuroblastoom is dat de tumor soms vanzelf weer verdwijnt, vooral bij de jongste patiëntjes (kinderen onder de twee). Maar bij wat oudere kinderen groeit de tumor vaak door en zeker als die uitzaait, is hij erg lastig te behandelen.



Ontstaan

In de hoop op nieuwe behandelingen wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar het ontstaan van deze tumoren. De onderzoeksgroep van het Antoni van Leeuwenhoek ontdekte dat een bepaald eiwit 'GDE2' een belangrijke rol speelt in deze biologische puzzel. Patiëntjes met veel van deze eiwitten in hun tumor blijken veel gunstiger vooruitzichten te hebben dan kinderen met weinig van deze stoffen.



Medicijnen

De betreffende eiwitten zorgen er onder meer voor dat de kankercellen zich minder makkelijk door het lichaam kunnen verspreiden. Volgens het Antoni van Leeuwenhoek is de ontdekking een belangrijke stap in de toekomstige ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het AMC.



De uitkomsten werden vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Cancer Cell.