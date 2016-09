Baby geboren met uiterlijk van 80-jarige

Door: redactie

29/09/16 - 15u38

De ziekte progeria treft 1 op de 4 miljoen mensen. © Twitter.

video Een baby met een zeldzame verouderingsziekte is ter wereld gekomen in Bangladesh. De jongen ziet er uit als een oude man. Hij heeft rimpels, holle ogen, een verschrompeld lichaam en haar op zijn rug. Volgens artsen heeft de jongen de ziekte progeria, een ziekte die een op de vier miljoen mensen treft.

De jongen werd zondag geboren. "De baby lijkt helemaal niet op een pasgeborene. Hij vertoont prominente tekenen van veroudering zoals rimpels en een ruwe huid", aldus een dokter die het kind behandelde. De ouders zijn desondanks in de wolken met hun "mirakelkind".



Biswajit Patro, de vader van het kind, kan met zijn geluk geen blijf. "We danken God. Er is geen enkele reden om ontevreden te zijn om hoe mijn zoon eruitziet. We aanvaarden hem zoals hij is. We zijn zo blij met een zoon in huis. We hebben al een dochter, nu zijn we een gezin van vier".