Puistje ontdekt? Waarom dat ook goed nieuws is

De volgende keer als je in de spiegel kijkt en je een puist opmerkt, moet je niet vloeken maar juichen. Want Britse onderzoekers hebben een positief kantje van acne ontdekt: deze patiënten verouderen niet zo snel als wie geen last van puistjes heeft.

Tekenen van veroudering, zoals rimpels en een dunner wordende huid, duiken vaak later op bij patiënten met acne. Dat weten dermatologen al langer. Maar ze vroegen zich al een hele tijd af waarom dat zo is. Onderzoekster Simone Ribero aan het Londense Kings College ontdekte de reden.



Minder foutjes

De dermatologe bestudeerde het verband tussen acne en veroudering door de lengte van de telomeren, een beschermend kapje op het einde van de chromosomen in witte bloedcellen, bij meer dan 1.200 tweelingen te meten. Ze vergeleken de resultaten van mensen met een goede huid en acnepatiënten. Los daarvan keken ze bij 195 tweelingen zonder acne en 39 tweelingen met acne of er een bepaald gen aan de oorzaak van hun probleem ligt. Daaruit bleek dat hun telomeren langer waren dan die van acnepatiënten, wat inhoudt dat witte bloedcellen beter beschermd zijn tegen fouten die met verouderen gepaard gaan.



Functie van de bescherming

Telomeren breken af en krimpen naarmate cellen verouderen, waardoor de cellen kunnen sterven. Dit is een normale stap in de groei en veroudering van mensen. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat de telomeren van witte bloedcellen een belangrijke indicator voor het verouderingsproces zijn. Zo is al gebleken dat mensen ouder dan 60 jaar met korte telomeren drie keer meer kans hebben om te sterven aan een hartziekte en acht keer meer kans hebben om te bezwijken aan een infectieziekte.



Niet door de vettere huid

Eerder dachten dermatologen dat het positieve effect van acne op rimpels een gevolg was van de olieproductie. Als we verouderen neemt de natuurlijke productie van olie af, hierdoor wordt de huid droger en minder elastisch met rimpels als gevolg. Wie met acne kampt, produceert echter meer olie, wat beschermt tegen vroegtijdige veroudering.



Genetische oorzaak

Maar het nieuwe onderzoek van Ribero toont dus aan dat de oorzaak veel dieper in de genen ligt. Ze signaleerden een gen dat de sterfte van cellen regelt en dat gen kwam minder tot uiting bij acnepatiënten. Dit suggereert dat deze mensen een beschermend proteïne produceren die aan dat gen gelinkt wordt.