Eindelijk bestaat het: een mannendokter

SVEN SPOORMAKERS

29/09/16 - 06u58 Bron: Het Laatste Nieuws

Wat de gynaecoloog is voor de vrouw, moet de androloog voor de man worden. Tot nu bestaat het niet, een 'mannendokter' voor alles wat met de problemen tussen de benen te maken heeft. Bij het UZ Gent introduceren ze daarom een Andrologisch Centrum, dat alle specialisten ter zake verenigt en voor de man de juiste zorg zoekt.

De man en zijn seksualiteit, het blijft een moeilijk onderwerp als het daar beneden niet (meer) functioneert zoals het zou moeten. Vruchtbaarheidsproblemen, erectiestoornissen of een verminderende seksuele appetijt: mannen stappen niet gemakkelijk met hun besognes naar de dokter. En als ze dat tóch doen, is de huisarts niet altijd de specialist ter zake. Vreemd genoeg bestaat er geen specialist voor typisch mannelijke seksuele problemen, zoals een gynaecoloog dat voor vrouwen is. Nochtans is er nood aan: 1 op de 3 mannen van boven de 40 krijgt te kampen met erectiestoornissen, 15% heeft zelfs ernstige erectieproblemen.



Bovendien blijken, volgens seksuoloog Wim Slabbinck, steeds meer mannen rond de 30 nog steeds maagd te zijn. Omdat ze met grote vragen zitten over hoé ze het in hun gejaagde leven moeten aanpakken met vrouwen, omdat ze door een overload aan expliciete porno onzeker zijn geworden over de lengte van hun lid, omdat ze aan hun eigen bedkwaliteiten zijn gaan twijfelen na een eerste, mislukte poging enzovoort.



Aan het UZ Gent willen ze daar nu verandering in brengen, door de start van een eerste Andrologisch Centrum. Ze brengen er tal van specialisten samen, zodat na een eerste screening de juiste oplossing voor de oorzaak van het probleem kan worden gevonden. "Voor sommige problemen komen mannen als vanzelf bij de juiste zorgverlener terecht. Bij de uroloog bijvoorbeeld, voor een sterilisatie. Maar in veel gevallen is dat minder duidelijk", leggen professor Jan Gerris en dokter Ahmed Mahmoud, coördinatoren van het Andrologisch Centrum, uit.