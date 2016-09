Vlaamse apothekers starten campagne over vaccinaties

Door: redactie

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) heeft in Leuven een sensibiliseringscampagne gelanceerd met betrekking tot griep- en pneumokkenvaccinatie. Alle apothekers in Vlaanderen krijgen materiaal om hun patiënten hierover te informeren. Lokale politici zoals de burgemeesters Michel Doomst (Gooik), Pierre Deneyer (Galmaarden) en Eddy Timmermans (Pepingen) lieten zich bij de lancering van deze campagne alvast vaccineren.

Jaarlijks worden in ons land circa 500.000 mensen getroffen door een griepsyndroom, een aantal dat bij een sterkere epidemie nog kan oplopen. In 1 geval op 1.000 is een ziekenhuisopname nodig. Er zijn 9 sterfgevallen op de 10 bij mensen van 65 of ouder.



Griepvaccinatie

Griepvaccinatie wordt aanbevolen voor vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap, 65-plussers, mensen met een chronische ziekte, bewoners van instellingen, personeel gezondheidssector, wie samenleeft met risicopersonen... Ook tegen de longinfectie pneumokokken, de meest voorkomende oorzaak van overlijden door infectie in Europese ziekenhuizen, is vaccinatie nodig. De doelgroep hier bestaat uit 65-plussers, volwassenen met een gestoorde immuniteit of gezondheidsproblemen zoals chronisch hart- of longlijden.



Sensibiliseren voor vaccinatie door de apotheker is volgens het Vlaams Apothekers Netwerk nuttig, omdat de rol van deze beroepsgroep in volle evolutie is en zich al lang niet meer beperkt tot het louter afleveren van medicijnen. "De vaste huisapotheker speelt hoe langer hoe meer een belangrijke preventieve rol in het voorkomen van ziekten die vaak hoge kosten met zich meebrengen en zelfs kunnen leiden tot een overlijden van een patiënt. De huisapotheker kent zijn patiënten meestal goed en kan hen er dus gemakkelijker over aanspreken en motiveren om zich te laten vaccineren", meent het Vlaams Apothekers Netwerk.