Ritje op roetsjbaan kan je van je nierstenen afhelpen

27/09/16 - 13u22 Bron: Telegraph

Tests op de rollercoaster in Disney World bevestigden de getuigenis van een man die na drie ritjes op de Big Thunder Mountain Railroad evenveel nierstenen verloor. © wikimedia / disney.

Nierstenen kunnen vergruisd worden, opgelost, met een grijper via de urineleider uit de nier gehaald of operatief verwijderd. Of je plast ze gewoon uit. Maar nu lijkt er een nieuwe behandeling op komst: een ritje op een roetsjbaan.