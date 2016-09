Helaas: yoga is geen sport, volgens nieuw onderzoek

© Unsplash.

Slecht nieuws voor wie af en toe na het werk naar de yogastudio trekt en vervolgens bijzonder fier is op zichzelf voor dat prachtige staaltje. Volgens een nieuw onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd, is yoga namelijk helemaal geen sport.

In het augustusnummer van 'Medicine & Science in Sports & Exercise' staat zwart op wit te lezen: yoga geldt alleen als 'lichte inspanning', geen sport dus. Daarmee komt het op gelijke hoogte als wandelen en het optillen van lichte gewichten (zoals de afstandsbediening of die lepel in de pot Ben & Jerry's). Wij durven te betwijfelen of de onderzoekers ooit al een neerwaarts kijkende hond hebben uitgevoerd.



Klein lichtpuntje: het geldt alleen als yoga je enige vorm van beweging is. Wie daarnaast ook nog gaat joggen of een andere vorm van sport doet, zit dus wél goed. Een tweede belangrijke nuance: in de studie werd alleen gekeken naar Hatha-yoga, één van de meest kalme yogavormen. Vinyasa en Bikram zijn een categorie hoger ingedeeld. Maar ach, zelfs al is het geen 'volwaardige' workout, je stress, houding en lenigheid kunnen er alleen maar beter van worden, dus blijf gewoon lekker gaan, vinden wij!