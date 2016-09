Kon je vannacht niet doorslapen? Dit zijn 7 mogelijke oorzaken

Door: TVM

Ben je vannacht een paar keer wakker geworden en kon je maar moeilijk terug in slaap vallen? Je bent zeker niet alleen. Uit het grote slaaponderzoek van Het Laatste Nieuws en hln.be bleek eerder al dat de Vlaming zichzelf maar 6,12 op 10 geeft qua slaapkwaliteit. Hoe het komt dat je moeilijk kunt doorslapen? Dit zijn 7 mogelijke oorzaken.

1. Te veel cafeïne

Je weet waarschijnlijk wel dat cafeïne inwerkt op je slaap. Maar je valt er niet alleen moeilijker door in slaap, het heeft ook invloed op de kwaliteit van je slaap. Cafeïne heeft namelijk een halfwaardetijd van drie tot vijf uur, wat betekent dat het je lichaam evenveel tijd kost om de helft van je cafeïne-inname af te breken. Kortom, het kan zijn dat je de effecten van cafeïne uren later nog steeds voelt. Probeer dus minstens 6 uur voor je gaat slapen geen cafeïnehoudende dranken meer te drinken.



2. Stress

Stress en een slaaptekort lijken hand in hand te gaan. Als je stress hebt, kan het moeilijk zijn om goed te slapen en het kan leiden tot slapeloosheid in het holst van de nacht. Als je niet genoeg slaapt, ben je alleen maar extra vatbaar voor stress, en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Hoewel het makkelijker gezegd is dan gedaan, is het toch belangrijk om te proberen ontstressen voor je in bed kruipt.



3. De omgeving

Waar je slaapt kan eveneens bijdragen aan een slechte nachtrust. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen, om de perfecte slaapomgeving te creëren. Eerst en vooral is het belangrijk om je slaapkamer koel te houden. Zorg er ook voor dat je gordijnen de kamer volledig verduisteren, en investeer daarnaast in een kwaliteitsvolle matras en aangenaam beddengoed. Gebruik tenslotte oordopjes zodat je in volledige stilte kunt slapen.



4. Rugpijn

Rugpijn kan ervoor zorgen dat je maar geen comfortabele slaappositie vindt en je kunt er ook plots door wakker worden. Als je chronische rugpijn hebt, is het belangrijke om de onderliggende oorzaak te behandelen. Maar ook je slaaphouding heeft invloed. De beste positie om rugklachten en nekpijn te verlichten is volgens de Mayo Clinic op je zij liggen, met je knieën lichtjes opgetrokken en een kussen tussen je knieën in.