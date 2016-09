Nederlandse presentator maakt op hilarische wijze komaf met gezondheidshypes

Door: Eva Van Driessche

29/09/16 - 18u00

video In Nederland kregen de twee meisjes achter 'The Green Happiness' - alweer een nieuw hip online voedingsplatform - de voorbije week een storm van kritiek over zich heen na een interview in NRC Handelsblad. Hun eetpatroon zou te eenzijdig, te extreem en vooral niet onderbouwd zijn. Ook de Nederlandse presentator Arjen Lubach boog zich over het probleem en nam meteen een aantal andere gezondheidsmythes onder de loep.