Dit is de eenvoudigste tip om je nooit meer te overeten



26/09/16



We merken het meestal pas als het kwaad al geschied is: je hebt te veel gegeten en die bovenste broeksknoop moet nu écht even los. "Ik eet nooit meer zoveel," klinkt het, om de volgende keer opnieuw die paar happen te veel binnen te spelen. Hoe voorkom je dat je telkens weer je maagcapaciteit overschat? Met deze tip, bijvoorbeeld.

De eerste slok van een glaasje witte wijn op een zonnig terras. Eens bijten van een chocoladebrownie die nog een beetje warm uit de oven komt. Of simpelweg een smakelijke hap in een broodje met kaas, als je uren honger hebt geleden en eindelijk de gelegenheid hebt om te eten.



Dat is het gevoel waar je de hele maaltijd lang naar terug moet grijpen, als je nooit meer te veel wil eten, aldus Greatist. We zijn geneigd om onze maaltijden gedachteloos naar binnen te werken, terwijl we televisie kijken of de krant lezen. Maar het is enkel door te concentreren op één activiteit - eten, dus - dat je hersenen op tijd het signaal krijgen dat je genoeg hebt gegeten.



Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Stel jezelf in gedachten na élke hap de vraag: smaakt deze hap nog even goed als de eerste? Of eet ik alleen maar verder omdat het hier voor mij ligt? Met deze "eerste hap"-regel stop je altijd als je genoeg hebt, eet je met meer smaak en zal je langer verzadigd zijn. Je zal je al snel realiseren dat je niet je hele bord moet leegeten of glas leegdrinken om genoeg te hebben. Niet meer optimaal aan het genieten en uit gewoonte aan het verder eten? Dan is het tijd om af te ronden. Die broeksknoop mag daarna netjes dicht blijven. Simpeler kan het niet.