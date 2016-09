Zo slaap je deze nacht als een roosje: 7 tips die je nú kan toepassen

© thinkstock.

Het is al niet makkelijk om de slaap te vatten met deze hitte, en we maken het er onszelf nog moeilijker op met tal van slechte gewoontes, als we yogi Goedele Leyssen mogen geloven. Gelukkig helpt Goedele ons graag een handje om die innerlijke schone slaapster terug te vinden en geeft ze 7 praktische tips waarmee je in een mum van tijd in dromenland bent.

1. Adem in, adem uit "Ademhaling is alles. Het is de bron van energie, maar ook van een goede nachtrust," zo legt ze uit. "En toch ademen heel veel mensen verkeerd." Hoe je het wél doet? Simpel: "Sluit je ogen en leg een hand op je buik en één op je borst. Adem vervolgens diep in en zorg dat je buik uitzet wanneer je inademt, en weer inkrimpt wanneer je uitademt. Dat is trouwens hoe baby'tjes ademen, en de enige juiste manier." Door deze oefening voor het slapengaan een paar minuutjes te doen, leer je niet alleen juist ademhalen, maar kom je gegarandeerd ook tot rust, belooft ze ons. Lees ook Waarom zijn we altijd zo moe na een weekend?

9 dingen waar we Roald Dahl nog altijd dankbaar voor zijn

Goedele Liekens helpt ouders met voorlichting in nieuw boek

2. Schraap je tong Het klinkt gek, maar Goedele heeft van tongschrapen een gewoonte gemaakt. "Deze tip doe je wél 's ochtends vroeg, maar je lichaam zal je er dankbaar voor zijn. 's Nachts doorga je immers een detox, waarbij al het vuil op je lichaam verwijderd wordt. Als je 's ochtends meteen na het opstaan eet of een glas water drinkt, slik je dat allemaal weer in. Eerst even tongschrapen helpt je om de dag helemaal fris tegemoet te gaan, en 's nachts opnieuw te ontgiften."

3. Neerwaartse hond Kan jij ontzettend genieten van een yogales, maar vind je vaak de tijd niet? Volgens Goedele staat een kwartiertje lang de neerwaartse hond-pose volhouden gelijk aan een heel uur yoga. Doe de pose even voor het slapengaan voor de ultieme ontspannen nachtrust.

4. Eet niet te laat Of het nu wel of niet goed is voor de lijn, laat Goedele in het midden, maar feit is dat je best niet te laat eet. Je lever werkt immers vooral van 23 uur tot 1 uur 's nachts, leg ze uit. Door laat te eten is je lever 's nachts de hele tijd aan het werk met het verteren van je maaltijd, waardoor die tijd niet optimaal benut kan worden voor het zuiveringsproces van je lichaam. Rond 18u dineren is ideaal. Wordt het veel later? Kies dan voor een lichte maaltijd.

5. Geen alcohol Een glaasje wijn af en toe kan geen kwaad, maar wie alcohol drinkt net voor het slapengaan, slaapt oppervlakkiger. Kies daarom beter voor een kopje thee of wat lauwwarm water met citroen en gember. Minstens even lekker, en véél beter voor je nachtrust.

6. Wellness @ home Niets dat je zo tot rust brengt als een momentje voor jezelf. "Af en toe hou ik een wellness-momentje thuis," verklapt Goedele. "Begin met een goede scrubbeurt, waarbij je alle dode huidcellen verwijdert. Vervolgens smeer ik mezelf in met een heerlijk geurende olie, en ik eindig altijd met een koude douche." Goed voor je immuunsysteem, het werkt ontgiftend én houdt je organen en klieren in topconditie.

7. Slaap op je rechterzij Door op je rechterzij te liggen, zal je automatisch meer via je linkerneusgat beginnen ademen, vertelt Goedele. "Daardoor activeer je je parasympathische zenuwstelsel en val je sneller in slaap." Het proberen waard!