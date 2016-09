Magic mushrooms kunnen je helpen stoppen met roken

Bewerkt door: LB

Psilocybine, het hallucinogeen dat zogenaamde magic mushrooms of psychedelische paddenstoelen kenmerkt, kan zeer doeltreffend zijn om de sigaret te laten. © thinkstock.

GEZONDHEID De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat elk jaar wereldwijd zes miljoen mensen sterven door roken, tegen 2030 zullen dat er jaarlijks 8 miljoen zijn. Stoppen met roken is bijzonder moeilijk: zelfs bij de beste medische behandelingsmethodes blijft slechts 30 procent na een jaar bevrijd van de sigaret. De zoektocht naar nieuwe manieren om te stoppen is dus nog niet afgelopen. Blijkt dat psilocybine, het hallucinogeen dat zogenaamde magic mushrooms of psychedelische paddenstoelen kenmerkt, zeer doeltreffend kan zijn om de sigaret te laten.

Dat blijkt uit een nieuw, kleinschalig onderzoek waarover vorsers van de John Hopkinsuniversiteit berichten in het vakblad The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.



Gedragstherapie

Vijftien rokers met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar, waarvan 10 mannen, rookten al 31 jaar 19 sigaretten per dag. Naast de magic mushrooms kregen de proefpersonen ook een 15 weken durende gedragstherapie.



In de vijfde week namen ze een 'gematigde dosis' pure psilocybine in pilvorm, twee weken later een 'hoge dosis'. In de dertiende week konden ze voor een derde dosis kiezen. Een jaar later bleek 10 van de proefpersonen rookvrij en na 30 maanden waren er nog 9 rookvrij. Dat staat voor een slaagkans van 60 procent, dubbel zoveel als de traditionele behandelingen.



Spiritueel

De onderzoekers wijzen er in hun artikel op dat het niet om een "expliciet spirituele" tussenkomst ging, maar toch gaven de proefpersonen te kennen dat de psilocybinesessies voor hen een diepe spirituele betekenis had gehad. Na een jaar wezen 13 van de 15 deelnemers de trip aan als één van de vijf meest spiritueel significante en op persoonlijk vlak betekenisvolle ervaringen die ze ooit hadden gehad.



Associatie met succes

"Onze gegevens wijzen erop dat sterke mystieke ervaringen met succes worden geassocieerd", stelt psychiater en hoofdauteur van de studie Matthew W. Johnson.



"Dergelijke ervaringen plaatsen onze prioriteiten in een nieuw kader. Het nastreven van genot verliest daarbij aan belang ten voordele van andere aspecten zoals familie, verbondenheid en hogere principes. We onderzoeken ook de biologische veranderingen en we vermoeden dat er langetermijneffecten op de hersenen zijn. Daar hebben we evenwel nog geen bewijzen van".