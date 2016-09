Waarom een calorie-arm dieet eigenlijk helemaal geen goed idee is

© kos.

Afvallen? Dan moet je minder calorieën eten dan je verbruikt. Simpel, en zo hebben we het jarenlang geleerd. Maar die vlieger gaat lang niet meer op, zo bewijst ook deze Australische fitgirl.

Momenteel beleeft de 27-jarige Madalin Giorgetta haar 15 minutes of internetfame. De Australische gaat immers viraal, omwille van een opvallende fotoreeks op Instagram.



Genoeg calorieën

Met de foto's wil Madalin aantonen hoe belangrijk het is om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Een hele tijd hield ze zich namelijk aan een strikte sportroutine van fitnessgoeroe Kayla Itsines, in combinatie met een calorie-arm dieet. Om haar sportdoelen zo snel mogelijk te behalen, at ze slechts 800 calorieën. Wist zij veel dat dit echter de totaal verkeerde tactiek was.



Door zo weinig te eten, gaf ze haar lichaam niet voldoende calorieën en macronutriënten. En die heb je net hard nodig als je veel sport. Meer nog: als je enig effect wil zien van die zware sportsessies heb je ze zelfs meer dan nodig.



Van 800 naar 1.800

"Ik dacht dat ik gezond bezig was toen ik 800 calorieën per dag at," schreef ze op Instagram. "Maar op een bepaald moment boekte ik gewoon geen resultaat meer, hoe vaak ik ook ging sporten. Ik besloot een diëtist op te zoeken, en hij vertelde me meteen dat ik veel te weinig at. Zo'n 10 procent van mijn maaltijd bestond uit koolhydraten, en dat moest ik opschroeven naar 50 procent."



Het lijkt paradoxaal, maar door meer te eten zou ze meer afvallen en spieren kweken. "Ik kon het niet geloven toen hij me vertelde dat ik meer moest eten om af te vallen en mijn lichaam in vorm te krijgen. Maar twee weken later at ik al 1.600 calorieën per dag en plots begon ik weer vooruitgang te zien. Mijn advies aan iedereen: geef je lichaam de voedingsstoffen die het nodig heeft. Eet meer, en je zal zien: het werkt echt."