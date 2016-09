Amper 1 op 10 koekjes is gezond

CELIEN MOORS

13/09/16

Twijfelt u ook elke dag welk tussendoortje er vandaag weer in de boekentas van uw kind moet? De kans is in ieder geval groot dat het niet bijster gezond is, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Odisee hogeschool. Van de 600 koekjes die studente Karen De Sagher onderzocht, voldeed slechts 1 op de 10 aan de voedselcriteria die gebruikt worden door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

Een appel, een doosje knapperige worteltjes of een doodgewone volkorenboterham: we wéten dat die producten thuishoren in de gezonde boekentas van onze kinderen. Maar zoon- of dochterlief spurt in de supermarkt natuurlijk maar al te graag richting koekjesafdeling voor het tussendoortje. De mooiste, de lekkerste of de zoetste, maar in vele gevallen ook de ongezondste. Voor lagereschoolkinderen zijn gezonde koekjes immers niet zo talrijk, weet Karen De Sagher, derdejaarsstudente agro- en biotechnologie aan de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas.



