Gin-tonic drinken én het goede doel steunen, dat doe je zo

12/09/16 - 18u00

Elk excuus om bij dit mooie weer een verfrissende gin-tonic op tafel te toveren is goed, wat ons betreft. Het merk 67 Gin helpt daar een handje bij. Zij verkopen gin waarvan de opbrengst integraal naar een goed doel gaat, een initiatief van Round Table 67 Antwerp International. Dat noemen wij nog eens het nuttige aan het aangename koppelen.

67 Gin werd geboren uit een idee van Round Table 67 Antwerp International, die met deze ginsoort goede doelen willen steunen. Een stokerij in Schiedam zorgt voor een smaak van groene appel, verbena en lavendel, met een bloemachtige gin als resultaat. Maar nog belangrijker dan de lekkere smaak, zijn de goede doelen die gesteund worden met de opbrengst van de verkoop.



De nadruk ligt vooral op projecten met kinderen, zo blijkt uit een greep van de goede doelen die Round Table 67 Antwerp hiermee wil steunen. Onder meer "Den Engel" staat in de lijst, een opvangtehuis voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen blijven. Ook "Katrinahof", een plek waar mentaal gehandicapte kinderen een hele dag kunnen spelen, sporten en tuinieren staat bij de goede doelen. "Bring A Smile vzw" zet zich in voor zieke kinderen, om hen een geweldige dag uit of verjaardagsfeest te bezorgen. Genoeg argumenten om een frisse 67 gin met tonic uit te schenken, wat ons betreft. Kopen kan op deze locaties in Antwerpen.